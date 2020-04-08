Один из самых маленьких представителей пони появился на свет в зоопарке Ростова.
В ростовском зоопарке родился шетлендский пони
Малыша назвали Вилли. Как сообщили в пресс-службе зоосада, в этом году все животные, рождённые в зоопарке, получают имена на букву «В».
Шетлендский пони — один из самых маленьких представителей пони, сформировавшийся на Шетландских островах на севере нынешней Шотландии. По физическим характеристикам эти маленькие лошадки не уступают крупным тяжеловозам, способны везти груз, многократно превышающий их собственный вес. Кстати, шетлендский пони является рекордсменом по долгожительству. При правильном содержании лошади могут прожить более 30 лет..
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.