В ростовском зоопарке родился шетлендский пони

Шетлендский пони — один из самых маленьких представителей пони, сформировавшийся на Шетландских островах на севере нынешней Шотландии. По физическим характеристикам эти маленькие лошадки не уступают крупным тяжеловозам, способны везти груз, многократно превышающий их собственный вес. Кстати, шетлендский пони является рекордсменом по долгожительству. При правильном содержании лошади могут прожить более 30 лет..