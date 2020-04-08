

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.



Ранее Путин начал совещание в формате видеоконференции, на котором слушает доклады по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по профилактике.

В совещании принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова.

Со стороны экспертного сообщества - главы научных исследовательских центров, а также руководство двух медицинских университетов.