Семь новых случаев коронавируса подтверждены в Ростове-на-Дону. Власти уточнили данные по населённым пунктам, где за минувшие сутки зарегистрированы новые заболевшие.
В Ростове удвоилось число больных коронавирусом
ОПервоначально сообщалось, что восемь новых случаев болезни подтверждены в Ростове, Новочеркасске, Кашарах и Семикаракорске. Однако, по последним данным штаба, Новочеркасск в этот список попал ошибочно (там анализы супружеской пары ещё на подтверждении), а в Семикаракорах случай коронавируса был зафиксирован ранее.
Итак, уточнённые данные: семь новых случаев коронавируса в Ростове, один в Кашарах.
Ранее в регионе было зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса и несколько дней подряд их число не увеличивалось.
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