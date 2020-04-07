ОПервоначально сообщалось, что восемь новых случаев болезни подтверждены в Ростове, Новочеркасске, Кашарах и Семикаракорске. Однако, по последним данным штаба, Новочеркасск в этот список попал ошибочно (там анализы супружеской пары ещё на подтверждении), а в Семикаракорах случай коронавируса был зафиксирован ранее.

Итак, уточнённые данные: семь новых случаев коронавируса в Ростове, один в Кашарах.

Ранее в регионе было зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса и несколько дней подряд их число не увеличивалось.