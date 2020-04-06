Суд оштрафовал троих жителей Ростова-на-Дону на 15 тысяч рублей каждого за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.
Троих ростовчан оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции
По его словам, нарушителей задержали вчера, 5 апреля, в Советском районе города.
"Граждане находились в общественном месте не по месту проживания (пребывания) и не имея оснований, предусмотренных постановлением правительства Ростовской области №272", - пояснил Логвиненко.
Полицейские составили протоколы, которые оперативно, уже на следующий день, рассмотрел Советский райсуд. Он и вынес решения о штрафах для всех троих.
Алексей Логвиненко добавил, что за воскресенье полицейские составили 178 протоколов на нарушителей, и призвал ростовчан соблюдать режим самоизоляции.
Как сообщала «РнД.Собака.ru», 31 марта в донском регионе ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
В настоящее время в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.