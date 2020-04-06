По его словам, нарушителей задержали вчера, 5 апреля, в Советском районе города.

"Граждане находились в общественном месте не по месту проживания (пребывания) и не имея оснований, предусмотренных постановлением правительства Ростовской области №272", - пояснил Логвиненко.

Полицейские составили протоколы, которые оперативно, уже на следующий день, рассмотрел Советский райсуд. Он и вынес решения о штрафах для всех троих.

Алексей Логвиненко добавил, что за воскресенье полицейские составили 178 протоколов на нарушителей, и призвал ростовчан соблюдать режим самоизоляции.