За минувшие сутки в Ростовской области на 149 человек сократилось число граждан, которые находились под наблюдением из-за коронавируса. Соответствующее сообщение было размещено пресс-службой губернатора региона.
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За минувшие сутки в Ростовской области на 149 человек сократилось число граждан, которые находились под наблюдением из-за коронавируса. Соответствующее сообщение было размещено пресс-службой губернатора региона.
Так, по данным на 10 часов 5 апреля в регионе под медицинским наблюдением находятся 4,2 тыс. человек. Основная часть из них — на самоизоляции по месту жительства.
«Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено более 8 тыс. человек. Лабораториями особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» проведено обследование на коронавирусную инфекцию 3,6 тыс. человек, результат отрицательный», — отметили в сообщении.
На утро 5 апреля в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
В Ростове, Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Ростове, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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