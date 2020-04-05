За минувшие сутки в Ростовской области на 149 человек сократилось число граждан, которые находились под наблюдением из-за коронавируса. Соответствующее сообщение было размещено пресс-службой губернатора региона.

Так, по данным на 10 часов 5 апреля в регионе под медицинским наблюдением находятся 4,2 тыс. человек. Основная часть из них — на самоизоляции по месту жительства.



«Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено более 8 тыс. человек. Лабораториями особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» проведено обследование на коронавирусную инфекцию 3,6 тыс. человек, результат отрицательный», — отметили в сообщении.



На утро 5 апреля в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.

