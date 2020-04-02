Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены

В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры. Губернатор Голубев внёс корректировки в распоряжение о дополнительных мерах противодействия коронавирусу.

Главное - пенсионерам теперь разрешается покидать места пребывания, чтобы выгулять животных, сходить за продуктами или вынести мусор. Ранее они были обязаны соблюдать жёсткую самоизоляцию - аналогичную тем, кто вернулся из-за рубежа (с запретом покидать жилье).

Кроме того, передвигаться по городу разрешили волонтерам и людям, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Также из-под запрета выведена доставка лекарств и продуктов тяжелобольным или пожилым родственникам.