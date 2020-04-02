Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены
Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции
В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры. Губернатор Голубев внёс корректировки в распоряжение о дополнительных мерах противодействия коронавирусу.
Главное - пенсионерам теперь разрешается покидать места пребывания, чтобы выгулять животных, сходить за продуктами или вынести мусор. Ранее они были обязаны соблюдать жёсткую самоизоляцию - аналогичную тем, кто вернулся из-за рубежа (с запретом покидать жилье).
Кроме того, передвигаться по городу разрешили волонтерам и людям, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Также из-под запрета выведена доставка лекарств и продуктов тяжелобольным или пожилым родственникам.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Ростове, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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