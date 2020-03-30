Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое вводит режим всеобщей самоизоляции. Документ опубликован на сайте Правительства Ростовской области
Василий Голубев ввел режим всеобщей самоизоляции
Сегодня, 30 марта, донской губернатор своим распоряжением ввёл дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения опасной коронавирусной инфекции.
Документ вводит с 00 часов 31 марта запрет для всех граждан покидать места своего проживания.
Есть ряд исключений. Так, к примеру, граждане могут выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но в радиусе, не превышающем 100 метров от жилья. Запрет покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью.
Также запрет не действует для тех граждан, которые следуют к месту работы, которая не была приостановлена, либо оказывают транспортные услуги или услуги доставки.
Подписанный документ предусматривает также ряд дополнительных санитарно-профилактических мер, а также мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.
«Только что подписал перечень дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области. Эти меры направлены на то, чтобы уберечь всех нас от этой инфекции. Они касаются каждого. Ростовская область переходит на полную самоизоляцию. Это касается всех, независимо от возраста», - сказал Василий Голубев.
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