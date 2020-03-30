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Вадим Калинич и его серия On-Line трансляций

За несколько дней Вадим успел пообщаться с людьми из разных городов и стран. Лондон, Торронто, Тель-Авив, Москва, Юрмала, Сидней - это лишь начало списка мест, откуда многие увидели живую картинку и комментарии к ней!

На очереди Львов, Одесса, Мехико, Мюнхен, Берлин, Лос-Анжелес, и список постоянно пополняется.

Именно в тот момент, когда мир погружается в эпидемиологическую бездну во всех смыслах, важно иметь план "Б".

Как сказал Алексей Ярошевский, журналист RT и собеседник Вадима Калинича в прямых эфирах Instagram: "Это план увидеть себя в будущем и выжить".

Серия On-line эфиров с друзьми и коллегами со всего мира, своего рода горизонтальная связь, оказалась для многих важнее официальных каналов информации.

Потоковый обмен информацией становится всепоглощающим, количество социальных сетей и их сервисов растет, наша жизнь переходит в On-Line, на фоне вертикальной версии подачи информации, которая устаревает и перестает вызывать интерес у многих.

Видимо это и есть будущий мир и что он нам принесет, лишь вопрос фантазии каждого!

Вадим Калинич является одним из самых известных ростовских рестораторов. Ему принадлежит сеть «Есть и пить», в которую входят несколько заведений разного формата

Фото: социальные сети

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Мария Езус,
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