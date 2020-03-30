На очереди Львов, Одесса, Мехико, Мюнхен, Берлин, Лос-Анжелес, и список постоянно пополняется.

Именно в тот момент, когда мир погружается в эпидемиологическую бездну во всех смыслах, важно иметь план "Б".

Как сказал Алексей Ярошевский, журналист RT и собеседник Вадима Калинича в прямых эфирах Instagram: "Это план увидеть себя в будущем и выжить".