За несколько дней Вадим успел пообщаться с людьми из разных городов и стран. Лондон, Торронто, Тель-Авив, Москва, Юрмала, Сидней - это лишь начало списка мест, откуда многие увидели живую картинку и комментарии к ней!
Вадим Калинич и его серия On-Line трансляций
На очереди Львов, Одесса, Мехико, Мюнхен, Берлин, Лос-Анжелес, и список постоянно пополняется.
Именно в тот момент, когда мир погружается в эпидемиологическую бездну во всех смыслах, важно иметь план "Б".
Как сказал Алексей Ярошевский, журналист RT и собеседник Вадима Калинича в прямых эфирах Instagram: "Это план увидеть себя в будущем и выжить".
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Алексей Зимин (Шеф-повар, журналист), Фото: Instagram @aazimin
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Фото: Instagram @shef4u
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Фото: Instagram @rom.ostapenko
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Фото: Instagram @yaro_rt
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Фото: Instagram @sokolovnikolaytv
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Федор Фомин, Фото: Instagram @fedorfomin
Серия On-line эфиров с друзьми и коллегами со всего мира, своего рода горизонтальная связь, оказалась для многих важнее официальных каналов информации.
Потоковый обмен информацией становится всепоглощающим, количество социальных сетей и их сервисов растет, наша жизнь переходит в On-Line, на фоне вертикальной версии подачи информации, которая устаревает и перестает вызывать интерес у многих.
Видимо это и есть будущий мир и что он нам принесет, лишь вопрос фантазии каждого!
Фото: социальные сети
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