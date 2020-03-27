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Что закроют на Дону во время недельных выходных

Губернатор Ростовской области Василий Голубев издал распоряжение, вводящее новые ограничения на территории региона. Так власти рассчитывают снизить распространение коронавирусной инспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 28 марта в Ростовской области до особого распоряжения губернатора региона вводятся новые противодействия коронавирусу.

Так, на территории донского региона приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с участием граждан.

«Приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Единственная разрешенная форма их работы в эти дни — по доставке заказов», — прокомментировали в пресс-службе главы региона. При этом ограничение не касается внутренних столовых работающих организаций.

Кроме того, с 28 марта будет приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости.

До 5 апреля будут закрыты салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно запрещено курение кальянов в общественных местах.

Также вводится запрет на оказание соответствующих услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, объектах массового отдыха, в библиотеках, учреждениях социального обслуживания населения и в иных местах массового посещения граждан.

«С 28 марта вводится обязательный режим изоляции для граждан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями», — говорится в тексте документа.

По распоряжению губернатора организации, предоставляющие услуги ЖКХ, а также услуги связи не будут штрафовать должников, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. При этом наличие задолженности не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
 

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Мария Езус,
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