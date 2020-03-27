Губернатор Ростовской области Василий Голубев издал распоряжение, вводящее новые ограничения на территории региона. Так власти рассчитывают снизить распространение коронавирусной инспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 28 марта в Ростовской области до особого распоряжения губернатора региона вводятся новые противодействия коронавирусу.



Так, на территории донского региона приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с участием граждан.



«Приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Единственная разрешенная форма их работы в эти дни — по доставке заказов», — прокомментировали в пресс-службе главы региона. При этом ограничение не касается внутренних столовых работающих организаций.



Кроме того, с 28 марта будет приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости.



До 5 апреля будут закрыты салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно запрещено курение кальянов в общественных местах.



Также вводится запрет на оказание соответствующих услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, объектах массового отдыха, в библиотеках, учреждениях социального обслуживания населения и в иных местах массового посещения граждан.



«С 28 марта вводится обязательный режим изоляции для граждан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями», — говорится в тексте документа.



По распоряжению губернатора организации, предоставляющие услуги ЖКХ, а также услуги связи не будут штрафовать должников, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. При этом наличие задолженности не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

