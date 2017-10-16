

10 ноября ведущий программы «Модный приговор», искусствовед и историк моды Александр Васильев выступит в Ростове-на-Дону с моноспектаклем «Ювелирные украшения. История и актуальные тренды».

Зрители узнают о культуре ношения украшений и истории их появления, начиная с оберегов Древнего Египта, готических подвесок средневековой Европы, бижутерии в послевоенные годы и до наших дней, а также смогут приобрести авторские ювелирные изделия от Александра Васильева и партнеров мероприятия. Искусствовед ответит на вопросы публики, даст полезные советы, расскажет о последних модных тенденциях. Выступление пройдет в узнаваемом стиле ведущего с его фирменным юмором.

Конгресс-холл ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1, 10 ноября (пятница), 19:00

Приобретение билетов: rnd.kassir.ru, 255-44-33

Партнерство: +7-903-401-59-32