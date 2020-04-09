Об этом со ссылкой на первого замгубернатора Игоря Гуськова сообщает сайт правительства области.

Уроки в настоящее время проходят с использованием интернет-порталов и сервисов либо через скайп и мессенджеры. В настоящее время на федеральном уровне создан дополнительный электронный ресурс «Моя школа онлайн», который поможет учителям в подготовке дистанционных занятий.

По словам Игоря Гуськова, с первых дней дистанционного обучения в Ростовской области, как и по всей стране, возникли трудности в работе онлайн-платформ.

«Наши педагоги тоже столкнулись с этой трудностью, но очень оперативно отреагировали и нашли альтернативные линии связи с учениками: соцсети, мессенджеры, электронная почта. Эти проблемы обсуждаются как на уровне Минпросвещения России, так и в Ростовской области, корректируются формы работы с учетом конкретных ситуаций, составляются гибкие расписания, увеличиваются перерывы между уроками», – отметил он.

По его словам, если сроки мероприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на федеральном уровне будут меняться, соответствующие коррективы будут вноситься и в Ростовской области.