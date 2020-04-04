Ростовские городские власти прояснили график работы образовательных учреждений Ростова-на-Дону на предстоящую неделю и до конца месяца.
Ростовские школы с понедельника начинают работу в режиме онлайн
Сообщается, что все муниципальные образовательные организации, расположенные на территории города Ростова-на-Дону, будут работать в следующем режиме:
- общеобразовательные организации в период с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно переходят на обучение с применением электронных и дистанционных образовательных технологий в условиях самоизоляции детей;
- дошкольные образовательные организации с 06.04.2020 до 12.04.2020 включительно (не рабочие дни) не функционируют.
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