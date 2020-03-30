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Дима Зицер: «Карантин - время возможностей»

В воскресенье, 29 марта, Дима Зицер поделился своими рассуждениями о радостях и вызовах домашнего карантина

«Это время пересмотреть установки. Возможность ухватиться за что-то новое.

Делай что должно, будь что будет. Много всего происходит - в онлайне, конечно. Это не дает успокоиться. Дело - это рецепт номер один.

Рецепт номер 2 это рутина. Не надо позволять никому - насколько это возможно - решать как ты будешь жить. Самое время оказаться вместе - с детьми, с семьей.

К новой реальности нельзя относиться по-старому. То, что происходит сейчас - это другая реальность. Это новые коды - коды нужно обсуждать. Мы привыкнем, что можно договариваться, что нужно строить рамки.

Мы справимся. Это требует осознания, но мы справимся.»

Дима Зицер - педагог-практик, представитель гуманитарного направления в педагогике. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (филология), а также Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Автор книг «Свобода от воспитания», «Любить нельзя воспитывать», «(НЕ) Зачем (НЕ) ходить в школу», «О бессмысленности воспитания подростков» и др., а также ряда статей в различных изданиях: Сноб, pravmir.ru, Psychologies. Автор и ведущий еженедельной программы «Любить нельзя воспитывать» на радио «Маяк»
Вместе со своими коллегами он развивает проект Неформальное образование и школа НО "Апельсин" в Санкт-Петербурге, где успешно реализует все свои концепции

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта. 

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Ростове, Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Ростове, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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Мария Езус,
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