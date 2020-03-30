«Это время пересмотреть установки. Возможность ухватиться за что-то новое.

Делай что должно, будь что будет. Много всего происходит - в онлайне, конечно. Это не дает успокоиться. Дело - это рецепт номер один.

Рецепт номер 2 это рутина. Не надо позволять никому - насколько это возможно - решать как ты будешь жить. Самое время оказаться вместе - с детьми, с семьей.

К новой реальности нельзя относиться по-старому. То, что происходит сейчас - это другая реальность. Это новые коды - коды нужно обсуждать. Мы привыкнем, что можно договариваться, что нужно строить рамки.

Мы справимся. Это требует осознания, но мы справимся.»