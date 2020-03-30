В воскресенье, 29 марта, Дима Зицер поделился своими рассуждениями о радостях и вызовах домашнего карантина
Дима Зицер: «Карантин - время возможностей»
«Это время пересмотреть установки. Возможность ухватиться за что-то новое.
Делай что должно, будь что будет. Много всего происходит - в онлайне, конечно. Это не дает успокоиться. Дело - это рецепт номер один.
Рецепт номер 2 это рутина. Не надо позволять никому - насколько это возможно - решать как ты будешь жить. Самое время оказаться вместе - с детьми, с семьей.
К новой реальности нельзя относиться по-старому. То, что происходит сейчас - это другая реальность. Это новые коды - коды нужно обсуждать. Мы привыкнем, что можно договариваться, что нужно строить рамки.
Мы справимся. Это требует осознания, но мы справимся.»
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Ростове, Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Ростове, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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