Переход на дистанционное обучение: новая платформа

«Яндекс» объявил о создании платформы для полноценного дистанционного обучения. Она будет включать в себя не только инструменты для проведения видеотрансляций между учителями и учащимися, но и видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам. В уже существующем «Яндекс.Учебнике», которым пользуются более 22 тысяч российских школ, 30 марта появятся инструменты для удалённого проведения уроков: видеотрансляции, чаты и голосовые сообщения для обратной связи с учениками, а для уроков по русскому языку и математике будут доступны задания, соответствующие образовательным стандартам. Немного позже добавят онлайн-уроки. Яндекс позаботится обо всех учениках с 5 по 11 классы- для них будет доступна полноценная онлайн школа