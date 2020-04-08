По мнению экспертов, ситуация на рынке недвижимости сейчас определяется продолжительностью мер самоизоляции.

Если карантин продлится один месяц, цены на жилье в донском регионе снизятся на 5%. На рынке ипотеки объем сделок упадет на 20% по сравнению с 2019 годом. Если период самоизоляции составит еще два месяца, жилье подешевеет на 10%, а ипотечный рынок лишится 40% оборота.

В обоих сценариях речь идет о ценах сделок, а не о ценах объектов недвижимости, уточнили аналитики. При этом падение цен будет не прямое, а через маркетинговые акции и скидки.

Положение дел на рынке недвижимости будет определяться снижением покупательской способности населения на фоне экономических последствий пандемии. Карантинные меры уже привели к снижению посещаемости объектов потенциальными покупателями. Количество сделок на рынке недвижимости также резко упало.

Поддержать рынок недвижимости и рынок ипотечного кредитования может государство, считают аналитики. Стимулировать спрос можно через субсидирование ипотеки, льготные кредиты, рассрочки и другие меры.

Примечательно, что из-за пандемии отменено большинство собраний кредиторов в Ростовской области, на которых планировалось рассмотреть ситуацию на предприятиях-банкротах. Одновременно составлен перечень наиболее пострадавших отраслей, которым будет предоставлены господдержка.