Аудио-визуальное выступление «Фонтан: зимние этюды» пройдет в арт-центре «Макаронка»

Мини-версия проекта, известного своими концертами на фонтане перед ДГПБ, состоится 16 января.

Аудиовизульный концерт современной классической и эмбиентной музыки с элементами танцевального перформанса пройдет на этот раз в помещении «Макаронки». Участники проекта: Илья Symphocat, Антон Светличный, коллектив Inensemble, Анна Щипакина, танцевальный проект «Позиция» и Микаэл Байрикян.

Илья Symphocat ведет музыкальный лейбл Simphonic Silence Inside. На нем выпускает альбомы, организовывает и курирует концерты и фестивали экспериментальной и авангардной музыки. «Эмбиент-композитор – это проводник в мир музыки», – отзывается музыкант о своем творчестве.

Также в аудиальной составляющей выступления будет музыка Антона Светличного, члена композиторской группы «Сопротивление материала», и Inensemble – ростовского ансамбля современной музыки.