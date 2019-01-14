Аудио-визуальное выступление «Фонтан: зимние этюды» пройдет в арт-центре «Макаронка»
Мини-версия проекта, известного своими концертами на фонтане перед ДГПБ, состоится 16 января.
Аудиовизульный концерт современной классической и эмбиентной музыки с элементами танцевального перформанса пройдет на этот раз в помещении «Макаронки». Участники проекта: Илья Symphocat, Антон Светличный, коллектив Inensemble, Анна Щипакина, танцевальный проект «Позиция» и Микаэл Байрикян.
Илья Symphocat ведет музыкальный лейбл Simphonic Silence Inside. На нем выпускает альбомы, организовывает и курирует концерты и фестивали экспериментальной и авангардной музыки. «Эмбиент-композитор – это проводник в мир музыки», – отзывается музыкант о своем творчестве.
Также в аудиальной составляющей выступления будет музыка Антона Светличного, члена композиторской группы «Сопротивление материала», и Inensemble – ростовского ансамбля современной музыки.
Актриса, танцор, хореограф-постановщик и педагог современного танца и пластики Анна Щипакина руководит ростовским проектом «Позиция». Танцевальный коллектив является постоянным участником аудио-визуальных концертов «SSI: Фонтан» и имеет опыт творчества в жанре site-specific.
Видеоарт на вечере будет представлять Микаэл Байрикян, опытный виджей, создающий проекции на клубных площадках города.
Что: «Фонтан: зимние этюды»
Когда: 16 января с 20:00 до 22:00
Где: Арт-центр «Макаронка»
Вход: 300 рублей. Приобрести билет можно на входе в арт-центр или с помощью timepad по ссылке.
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