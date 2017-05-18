Новое место для танцев в Ростове

19 и 20 мая в Ростове выступят два модных электронных проекта Simple Symmetry и Maiden Obey. Вечеринка приурочена к открытию нового дискобара, название которого пока держится в секрете.

 

Simple Symmetry – проект клавишника группы Pompeya Саши Липского и его брата Сергея. Вместе они играют невероятной красоты электронное диско, а в диджей-сетах мешают его с олдскульным хаусом и дабом.


Maiden Obey – диджейский дуэт модельера Насти Пилепчук и фоторедактора Даши Уточки. Девушки играют аутентичный хаус и отборное техно, и для каждой вечеринки наряжаются в эффектные наряды. Бонусом они ведут эротический арт-сайт Areola.


На обе вечеринки можно попасть совершенно бесплатно. Для этого нужно расшарить группу мероприятия на своей странице в социальных сетях – Simple Symmetry/Maiden Obey.

  • Автор: Галина
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