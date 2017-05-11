19 мая в КСК «Экспресс» выступят лауреаты премии «Шансон года. 2017».
Большой концерт радио «Шансон»
Те, кто слушает радио «Шансон» (по собственному желанию или вынужденно) точно знают песни этих исполнителей. Теперь есть возможность увидеть и услышать их вживую. На одной сцене соберутся Вероника Андреева, Яков Кирсанов и Денис Годицкий, Денис Харламов, Юта, Евгений Григорьев (Жека), Сергей Любавин, Виктор Королёв, Тимур Темиров. Хэдлайнер концерта – группа «Самоцветы». Артистов представит ведущий утреннего шоу на радио «Шансон» Артем Демин.
Билеты можно приобрести на сайте концертного агентства «Мир».
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