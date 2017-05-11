Большой концерт радио «Шансон»

19 мая в КСК «Экспресс» выступят лауреаты премии «Шансон года. 2017».

Те, кто слушает радио «Шансон» (по собственному желанию или вынужденно) точно знают песни этих исполнителей. Теперь есть возможность увидеть и услышать их вживую. На одной сцене соберутся Вероника Андреева, Яков Кирсанов и Денис Годицкий, Денис Харламов, Юта, Евгений Григорьев (Жека), Сергей Любавин, Виктор Королёв, Тимур Темиров. Хэдлайнер концерта – группа «Самоцветы». Артистов представит ведущий утреннего шоу на радио «Шансон» Артем Демин.


Билеты можно приобрести на сайте концертного агентства «Мир».

  • Автор: Галина
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