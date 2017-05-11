Те, кто слушает радио «Шансон» (по собственному желанию или вынужденно) точно знают песни этих исполнителей. Теперь есть возможность увидеть и услышать их вживую. На одной сцене соберутся Вероника Андреева, Яков Кирсанов и Денис Годицкий, Денис Харламов, Юта, Евгений Григорьев (Жека), Сергей Любавин, Виктор Королёв, Тимур Темиров. Хэдлайнер концерта – группа «Самоцветы». Артистов представит ведущий утреннего шоу на радио «Шансон» Артем Демин.



Билеты можно приобрести на сайте концертного агентства «Мир».