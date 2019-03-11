Проект «Гастрономическая карта России» расширился в интернете
Проект призван популяризировать национальную донскую кухню. Путешественникам и гостям Ростовской области будет значительно проще прочувствовать весь колорит местности – сведения о самых популярных блюдах домашней кухни появятся на Google-картах.
По словам координатора проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, самой большой популярностью на время ЧМ-2018 пользовался традиционный курник. Также она упомянула запеченного донского сазана, начиненного квашеной капустой и икрой.
Напомним, Ростов попал на карту в 2017 году. Обновленные данные появятся в поисковой системе к началу туристического сезона.
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