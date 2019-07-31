Интересные места на свежем воздухе для летнего отдыха

В город, раскинувшийся по обоим берегам Дона, ворвалось лето. Сезон веранд и пикников открыт — мы собрали для вас список мест, где не скучно будет провести самый лучший сезон года. Спойлер: большинство этих мест находятся на открытом воздухе, ведь в такое чудесное время никак нельзя пренебрегать хорошей погодой! Поклонникам мяса рекомендуем один из вечеров провести на веранде хорошего ресторана, заказав большой и сочный стейк с дымком. А с собой принесите бездымный продукт — систему нагревания табака IQOS. Если вы не можете отказаться от сложившихся привычек, IQOS может стать лучшей альтернативой для вас. Лето — идеальное время, чтобы переключиться на систему нагревания: так как IQOS не оставляет дыма и пепла, а его аэрозоль рассеивается гораздо быстрее дыма, устройством можно пользоваться в общественных местах — например, кафе и парках. Но обязательно уточните у администрации ресторана политику заведения!

Важно: не исключает риски

Пивной ресторан «Шнайдер Вайсе Браухаус» Начнем с немного пафосного, но при этом «очень баварского», бара-ресторана в центре города. Здесь прекрасно все — меню, сервис, декор и музыка. Но главное — на его крыше есть огромная терраса со столиками, откуда открывается чудесный вид на донскую набережную. Ресторан «Пирс» Еще одно приятное заведение, расположенное прямо у воды на городской набережной. Отличное место, где можно освежиться прохладным коктейлем в жару, отведать блюда узбекской кухни и просто полюбоваться прекрасным пейзажем с веранды. Бар-терраса на крыше в центре Ростова Не так давно на карте города появилось новое местечко с эксклюзивным видом на город. В мае нынешнего года на крыше Бутик-отеля «39» открылся большой летний ресторан-бар, где можно не только поужинать и выпить пива, но и взглянуть на город с высоты птичьего полета. Кафе «Ялла» в Парке Революции Переместимся в зеленую зону города. В Парке Революции много всего интересного: аттракционы, веревочная трасса, спортивные площадки — скучать здесь точно не придется. А душевно посидеть теплым летним вечером можно на открытой веранде кафе «Ялла» под белоснежным тентом, подсвеченным фонариками.

«Старый Город» В солнечную погоду в развлекательный комплекс «Старый Город» лучше приехать на целый день — искупаться в бассейне, позагорать, устроить фотосессию у сказочной ветряной мельницы и на смотровой башне. А после — переместиться на открытую веранду со столиками, баром и живой музыкой. Зеленый остров Для пикника на самом настоящем острове нужна не только машина для переправы через мост, но и все необходимое для шашлыка. На девственной территории Зеленого острова нет специально оборудованных площадок, зато есть красивая нетронутая природа и множество легенд об этом мистическом месте, якобы обладающем мощной энергетикой. База «Семейный пляж» Это настоящая база отдыха с пляжем на левобережье, оборудованная удобной площадкой для пикников. Есть разнообразные беседки с мангалами и бунгало. Летом здесь всегда многолюдно и весело.