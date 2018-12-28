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В городе выделили места для запуска фейерверков

Во всех районах Ростова сделали специальные площадки для пиротехники.

Использование фейерверков во время праздника – мероприятие повышенной опасности. Неправильно подожженная петарда может привести к травмам и возгоранию. Власти города запретили запускать фейерверки в зданиях, рядом с памятниками, на крышах, балконах, стадионах, выступающих частях домов и сценических площадках.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, в администрации выделили специальные места для запуска пиротехники по всем правилам пожарной безопасности, расположены они будут во всех районах города:

Ворошиловский район: 

Комарова бульвар, 28/5 (площадь перед зданием администрации Ворошиловского района)


Железнодорожный район:

Рабочая площадь
 

Кировский район:

Левобережная улица, 2-б


Ленинский район:

Шоссейная улица, 2-е


Октябрьский район:

Площадка сквера имени Чуковского (пересечение переулка Ашхабадского и улицы Цезаря Куникова)


Первомайский район:

Воровского улица, 48 (сквер Мира)
 

Пролетарский район: 

Театральный проспект, 2-4


Советский район:

Коммунистический проспект, 28

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Автор: Алиса
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