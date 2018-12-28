В городе выделили места для запуска фейерверков

Во всех районах Ростова сделали специальные площадки для пиротехники.

Использование фейерверков во время праздника – мероприятие повышенной опасности. Неправильно подожженная петарда может привести к травмам и возгоранию. Власти города запретили запускать фейерверки в зданиях, рядом с памятниками, на крышах, балконах, стадионах, выступающих частях домов и сценических площадках.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, в администрации выделили специальные места для запуска пиротехники по всем правилам пожарной безопасности, расположены они будут во всех районах города:

Ворошиловский район:

Комарова бульвар, 28/5 (площадь перед зданием администрации Ворошиловского района)



Железнодорожный район:

Рабочая площадь



Кировский район:

Левобережная улица, 2-б



Ленинский район:

Шоссейная улица, 2-е



Октябрьский район:

Площадка сквера имени Чуковского (пересечение переулка Ашхабадского и улицы Цезаря Куникова)



Первомайский район:

Воровского улица, 48 (сквер Мира)



Пролетарский район:

Театральный проспект, 2-4



Советский район:

Коммунистический проспект, 28