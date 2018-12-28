В городе выделили места для запуска фейерверков
Во всех районах Ростова сделали специальные площадки для пиротехники.
Использование фейерверков во время праздника – мероприятие повышенной опасности. Неправильно подожженная петарда может привести к травмам и возгоранию. Власти города запретили запускать фейерверки в зданиях, рядом с памятниками, на крышах, балконах, стадионах, выступающих частях домов и сценических площадках.
Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, в администрации выделили специальные места для запуска пиротехники по всем правилам пожарной безопасности, расположены они будут во всех районах города:
Ворошиловский район:
Комарова бульвар, 28/5 (площадь перед зданием администрации Ворошиловского района)
Железнодорожный район:
Рабочая площадь
Кировский район:
Левобережная улица, 2-б
Ленинский район:
Шоссейная улица, 2-е
Октябрьский район:
Площадка сквера имени Чуковского (пересечение переулка Ашхабадского и улицы Цезаря Куникова)
Первомайский район:
Воровского улица, 48 (сквер Мира)
Пролетарский район:
Театральный проспект, 2-4
Советский район:
Коммунистический проспект, 28
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