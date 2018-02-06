Аэропорт «Платов» определил самых пунктуальных авиаперевозчиков

Международный аэропорт «Платов» подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы из Ростова-на-Дону в 2017 году.

Перевозчики были разделены на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания без учета задержек, произошедших по метеоусловиям.

Самыми пунктуальными в своих группах по итогам 2017 года стали авиакомпании «Россия», «Азимут» и Turkish Airlines.