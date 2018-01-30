В Ростове открылся магазин Германа Стерлигова

27 января в Ростове открылся магазин сети «Хлеб и соль», созданной первым долларовым миллионером России, приверженцем теории «возвращения к корням», пропагандистом традиционных ценностей и православным христианином Германом Стерлиговым.

Ранее магазины сети были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Перми, Краснодаре и других городах России. Открытие каждого из них всегда сопровождалось скандалом. В Москве и Санкт-Петербурге Стерлигов продает хлеб по цене от 650 до 1600 рублей, молоко – по 200 рублей за литр, а десяток яиц – по 500 рублей. Такое ценообразование предприниматель объясняет высокой стоимостью производства. На сайте sterligoff.ru указано, что в хозяйстве «Слобода», принадлежащем Стерлигову, не используются химические удобрения, комбикорм, вакцины и «другие действия, придуманные колдунами-учеными», нет автоматизированного производства, коровы и козы пасутся на лугах, а доят их только вручную.

Еще один повод для скандалов – табличка, в грубой форме запрещающая вход гомосексуалам. На фасаде магазина в Ростове она тоже есть. По данным портала donnews.ru, 29 ноября в магазин зашли полицейские и потребовали снять табличку. Стерлигов прокомментировал, что сделает это только по решению суда.