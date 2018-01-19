В Ростове создан Донской центр гостеприимства

Донской центр гостеприимства создан при Дирекции по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года специально для того, чтобы встречать гостей мундиаля. Обратившись в Центр, можно будет выбрать и забронировать гостиницу, заказать трансфер, купить авиа- и железнодорожные билеты, подобрать экскурсию. Большинство из этих услуг можно получить на сайте Центра welcomernd.ru. Там уже есть раздел, где можно найти большинство гостиниц и ресторанов города, а также заказать экскурсию, например, по старому центру города, или на «День багаевского огурца» или «День донской селедки». Сайт переведен на английский, испанский и французский языки, а также есть версия для слабовидящих людей.