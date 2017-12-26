В Ростове пройдет новогодний забег

Новогодний забег в Ростове пройдет в третий раз. В прошлом году на него решились 600 человек. Сейчас на сайте проекта begin.run зарегистрировались более тысячи участников. Если на пробежку утром 1 января выйдут 1200 человек, ростовский новогодний забег станет самым массовым в истории России.

Старт – 1 января в 11:00 от главной елки в Парке Горького, маршрут пройдет по Пушкинской улице, а финишируют участники около Публичной библиотеки. Длина дистанции – 4 километра. Забег не на время, поэтому расстояние можно пройти в привычном темпе. Главная идея мероприятия – преодоление себя.

Регистрация и подробная информация на сайте begin.run