Запущен сайт аэропорта «Платов»

29 ноября заработал официальный сайт аэропорта «Платов» с информацией для пассажиров о новом комплексе.

На сайте можно найти схему проезда к аэропорту с обозначением новой дороги и развязок, расположение парковок и пассажирского терминала, информацию об общественном транспорте, ресторанах, кафе, магазинах. В специальном разделе для пассажиров есть правила авиаперевозок, прохождения досмотра, регистрации и оформления багажа. 7 декабря будут переведены все внутрироссийские и международные рейсы в «Платов», тогда же заработает онлайн-табло с графиком рейсов. Партнеры аэропорта смогут найти на сайте необходимую техническую информацию о возможностях работы, условиях сотрудничества, скачать необходимые бланки договоров и документов.

www.platov.aero