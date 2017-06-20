Краснодарский проект «Говори с умом» проведет мастер-класс в Ростове

25 июня в Ростове пройдет тренинг "Как избавиться от слов-паразитов", который проведет краснодарский образовательной проект "Говори с умом".



За два с половиной часа участники тренинга узнают, как сделать свою речь чистой и грамотной, перестать быть «заложником» слов-паразитов», наладить контакт с аудиторией и удержать ее внимание, получат практические рекомендации и закрепят опыт с помощью упражнений.



Спикеры:

Даниэлла Саркисьянц – педагог по технике речи и ораторскому мастерству, ведущая радио Dfm 106.0 Краснодар. Опыт преподавания 8 лет.

Анжелика Чапанова – педагог по ораторскому мастерству, психолог, филолог, лингвист, ведущая на радио Dfm 106.0 Краснодар. Опыт преподавания 20 лет.



25 июня, студия «Куст», Газетный пер., 99

Запись и подробности участия по телефону (918) 66 44 666.