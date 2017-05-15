Бесплатная конференция для инвесторов с Александром Кареевским

23 мая в Ростове-на-Дону экономический обозреватель, автор и ведущий программы «Геоэкономика» на канале «Россия 24» Александр Кареевский и директор ростовского филиала «Открытие Брокер» Никита Лобань выступят на бесплатной конференции «Инвестиционные стратегии в период глобальных вызовов». Мероприятие будет полезно как начинающим, так и опытным инвесторам.

Александр Кареевский подробно расскажет о том, чего ждать россиянам от вступления Дональда Трампа в должность президента США, который начал конфронтацию с Китаем и ошеломил мировую общественность своими действиями в Сирии. Эксперт рассмотрит влияние политики на динамику нефтяных цен и котировки ведущих валют. Также экономист объяснит, как будет реагировать российский рынок на внешние сигналы, и какие акции будут наиболее привлекательны для вложения средств.

В свою очередь, директор филиала «Открытие Брокер» в Ростове-на-Дону Никита Лобань

представит инвестиционные идеи для иностранных рынков и объяснит, как розничному инвестору выйти на глобальные финансовые площадки. Кроме того, участники мероприятия узнают, как покупать валюту прямо на бирже без банковских комиссий, и какие решения с высокой потенциальной доходностью и низкими рисками актуальны в текущей ситуации.

Конференция состоится 23 мая в 18:30 в конференц-зале «Бета» бизнес-центра «ДонЭкспоцентр» по адресу: пр. М. Нагибина, д. 30, 3 этаж. Количество мест ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться на странице мероприятия. Не упустите возможность пообщаться с известными экономистами и узнать о перспективных инвестициях из первых рук.

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