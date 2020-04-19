Сегодня ночью и утром в Ростовской области местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы, от –1 до –5 °С
Гидрометцентр прогнозирует заморозки в Ростовской области
В то же время в донскую столицу приходит тепло. По данным центра «Фобос», сегодня днем в Ростове ожидается пасмурная погода, от +16 до +18 °С, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление – в пределах нормы. Возможен небольшой дождь.
Ближайшей ночью – пасмурная погода, температура воздуха – от +9 до +11 °С. Атмосферное давление – в пределах нормы.
Завтра также ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днем от +10 до +12 °С, ветер слабый.
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