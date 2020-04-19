Гидрометцентр прогнозирует заморозки в Ростовской области

В то же время в донскую столицу приходит тепло. По данным центра «Фобос», сегодня днем в Ростове ожидается пасмурная погода, от +16 до +18 °С, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление – в пределах нормы. Возможен небольшой дождь.

Ближайшей ночью – пасмурная погода, температура воздуха – от +9 до +11 °С. Атмосферное давление – в пределах нормы.

Завтра также ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днем от +10 до +12 °С, ветер слабый.