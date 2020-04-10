Каждый автомобиль с 11 апреля будет проверяться на обоснованность въезда в Ростов-на-Дону в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

"Инспекторами ДПС проверяются все транспортные средства, въезжающие в Ростов-на-Дону. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения водителям рекомендуется вернуться по месту своего проживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень организаций, работникам которых разрешено передвижения в условиях самоизоляции, утвержден распоряжением губернатора региона.

Контроль осуществляется и за передвижением граждан на транспорте в черте городов области", - уточняется в сообщении.

Режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Позднее власти внесли поправки в список ограничений, которые действуют на территории региона. В настоящее время, как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, прорабатываются варианты возможного смягчения мер по ограничению работы предприятий розничной торговли.

По данным на пятницу, число зараженных в Ростовской области за сутки выросло с 24 до 29 человек, состояние большей части пациентов - удовлетворительное.