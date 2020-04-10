О планах по ослаблению мер противодействия коронавирусу рассказал в своем инстаграме губернатор Василий Голубев.

"Почти две недели жестких ограничений уже дали результат. Нам предстоит принять решение о том, какие из введенных мер следует сохранить, какие смягчить, а какие — отменить", - пишет он.

По словам Голубева, варианта два, либеральный и консервативный.

Если пройдёт первый, то ограничения на торговлю снимут с фирм и ИП, которые занимаются розничной продажей вещей не первой необходимости. Но разрешение не будет касаться магазинов, которые работают в торговых центрах.

При консервативном варианте власти расширят перечень товаров первой необходимости - в него включат все необходимое для автотранспорта, садово-огородный инвентарь, посадочный материал и другие позиции.

Так же губернатор отметил, что потери Ростовской области от коронавируса оцениваются в 17–20 млрд рублей.

Окончательное решение, пообещал Голубев, будет принято на следующей неделе.