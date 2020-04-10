Власти Ростовской области прорабатывают варианты частичного снятия ограничений на торговлю, введённых из-за коронавируса. Сценария два.
Губернатор анонсировал частичное снятие ограничений в Ростовской области
О планах по ослаблению мер противодействия коронавирусу рассказал в своем инстаграме губернатор Василий Голубев.
"Почти две недели жестких ограничений уже дали результат. Нам предстоит принять решение о том, какие из введенных мер следует сохранить, какие смягчить, а какие — отменить", - пишет он.
По словам Голубева, варианта два, либеральный и консервативный.
Если пройдёт первый, то ограничения на торговлю снимут с фирм и ИП, которые занимаются розничной продажей вещей не первой необходимости. Но разрешение не будет касаться магазинов, которые работают в торговых центрах.
При консервативном варианте власти расширят перечень товаров первой необходимости - в него включат все необходимое для автотранспорта, садово-огородный инвентарь, посадочный материал и другие позиции.
Так же губернатор отметил, что потери Ростовской области от коронавируса оцениваются в 17–20 млрд рублей.
Окончательное решение, пообещал Голубев, будет принято на следующей неделе.
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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