Заморозки с 10 по 12 апреля ожидаются в Ростове.
На протяжении трех дней в Ростове ожидаются заморозки
Заморозки ожидаются ночью и утром с 10 по 12 апреля, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Из-за этого могут погибнуть сельскохозяйственные культуры.
По информации Гидрометцентра, в пятницу в городе температура поднимется до 20 градусов. В субботу воздух прогреется до 15 градусов, могут пройти дожди.
В субботу температура не поднимется выше 13 градусов, осадков не прогнозируется.
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