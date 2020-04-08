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Ростовчан интересует режим передвижения по городу

За минувшие сутки сотрудники регионального центра оперативного мониторинга приняли 600 звонков от ростовчан, в основном касающихся порядка перемещения по городу в условиях режима самоизоляции, сообщили в правительстве Ростовской области.

Также жители города интересовались  работой предприятий в условиях самоизоляции и  административной ответственностью за нарушение режима самоизоляции.

Как сказано в сообщении, региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции  работает в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. 
На смену ежедневно выходит более 15 человек. Это представители минздрава, минтруда, департамента потребрынка, Роспотребнадзора и других ведомств.

- В первую декаду работы центра в сутки операторы обрабатывали около 600 звонков, сегодня за сутки поступает около тысячи, - рассказал руководитель структуры Тарас Дядьков. 

Напомним, с начала работы 20 марта региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции принял более 12 тысяч звонков.

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Мария Езус,
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