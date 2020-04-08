За минувшие сутки сотрудники регионального центра оперативного мониторинга приняли 600 звонков от ростовчан, в основном касающихся порядка перемещения по городу в условиях режима самоизоляции, сообщили в правительстве Ростовской области.
Ростовчан интересует режим передвижения по городу
Также жители города интересовались работой предприятий в условиях самоизоляции и административной ответственностью за нарушение режима самоизоляции.
Как сказано в сообщении, региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции работает в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных.
На смену ежедневно выходит более 15 человек. Это представители минздрава, минтруда, департамента потребрынка, Роспотребнадзора и других ведомств.
- В первую декаду работы центра в сутки операторы обрабатывали около 600 звонков, сегодня за сутки поступает около тысячи, - рассказал руководитель структуры Тарас Дядьков.
Напомним, с начала работы 20 марта региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции принял более 12 тысяч звонков.
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