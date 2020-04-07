Кроме того, с 8 апреля в МФЦ можно будет зарегистрироваться или восстановить учетную запись, дающую доступ к порталу государственных услуг и порталам других органов власти. Для этого также нужно будет записаться на конкретное время заранее, позвонив по телефону конкретного отделения МФЦ, которые также указаны на официальном областном портале.

Отметим, что на входе в отделения будут усилены меры профилактики. Всем посетителям будут измерять температуру, и граждане с температурой выше 37 градусов допускаться внутрь не будут. Как и те, у кого есть признаки ОРВИ.

Всем остальным перед входом необходимо будет обработать руки антисептическим средством.