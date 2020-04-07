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За нарушение карантина в Ростовской области закрыты 23 предприятия

Деятельность 23 хозяйствующих субъектов на Дону приостановлена из-за невыполнения санитарно-эпидемиологических требований. Такие данные приводились на заседании регионального штаба, которое прошло под председательством губернатора Василия Голубева.

Напомним, в регионе действует режим полной самоизоляции. Запрещена деятельность всех предприятий, кроме тех, что обеспечивают жизнедеятельность населения.

Отмечены новые случаи нарушения режима изоляции со стороны лиц, прибывших из-за рубежа. Уже 23 человека, вернувшиеся на Дон из-за границы, привлечены к ответственности за несоблюдение режима самоизоляции.

В отношении свыше 100 человек составлены протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических мероприятий, сообщил начальник областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. По решению суда семь из них оштрафованы на 15 тысяч рублей каждый.

В регионе было зафиксировано 17 подтвержденных случаев коронавируса  и несколько дней подряд их число не увеличивалось.

 

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Мария Езус,
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