Напомним, в регионе действует режим полной самоизоляции. Запрещена деятельность всех предприятий, кроме тех, что обеспечивают жизнедеятельность населения.

Отмечены новые случаи нарушения режима изоляции со стороны лиц, прибывших из-за рубежа. Уже 23 человека, вернувшиеся на Дон из-за границы, привлечены к ответственности за несоблюдение режима самоизоляции.

В отношении свыше 100 человек составлены протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических мероприятий, сообщил начальник областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. По решению суда семь из них оштрафованы на 15 тысяч рублей каждый.