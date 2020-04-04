Полиция выявила 43-летнюю  жительницу Зимовниковского района Ростовской области, распространявшую недостоверные сведения о коронавирусе в социальных сетях. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, женщина рассылала голосовое сообщение, в котором содержалась фейковая информация о заболевшей COVID-19 семье и смерти женщины с этим диагнозом. Таким образом женщина вызвала панику у людей и поставила под угрозу нарушение общественного порядка на территории района.

В отношении фигурантки собран материал, из-за которого ее могут привлечь к ответственности по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» и оштрафовать на сумму от 30 000 до 100 000 рублей.