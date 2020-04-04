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В Ростовской области ожидаются заморозки до конца недели

В Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

По данным Росгидрометцентра, в период с 4 по 6 апреля местами по Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ожидается от -1 до -4 градусов Цельсия, а в северных районах до -8 градусов.

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Мария Езус,
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