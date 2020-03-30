Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами

Почта России с 30 марта вводит особый режим работы. Это связано с эпидемиологической обстановкой в стране и нерабочей неделей, объявленной Президентом страны Владимиром Путиным. Поэтому чтобы замедлить скорость распространения коронавирусной инфекции в России, как минимум до 1 апреля большая часть почтовых отделений закроет свои двери для посетителей. Но при этом почтальоны продолжат работать в обычном режиме.



Организация просит горожан по необходимости пользоваться цифровыми сервисами. Онлайн можно будет получить социальные пособия, выплату пенсий или оплатить коммунальные услуги.