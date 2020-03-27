В период с 30 марта по 3 апреля общественный транспорт в донской столице будет работать в режиме выходного дня.
Работа общественного транспорта изменится в Ростове с 30 марта
Следующая неделя в России объявлена нерабочей. В связи с этим работа общественного транспорта будет переведена в режим выходного дня.
Отследить движение общественного транспорта можно с помощью информационного сервиса Pikas Online. Воспользовавшись сервисом, ростовчане могут спланировать свои поездки и сократить ожидание на остановочных комплексах, об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
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