При необходимости количество исследований в лабораториях смогут увеличить втрое. Запас тест-систем достаточный. Медицинские мощности на Дону подготовлены
В сутки лаборатория Ростова делает до 300 исследований на коронавирус
В этом убедился губернатор Ростовской области Василий Голубев, побывав сегодня, 27 марта, в двух донских лабораториях. Одна из них находится в региональном Центре гигиены и эпидемиологии, а вторая – в Ростовском научно-исследовательском противочумном институте.
Василий Голубев ознакомился с деятельностью обеих лабораторий, пообщался с их специалистами.
Центр гигиены и эпидемиологии сейчас единственное на Дону медучреждение, где проводят индикацию новой коронавирусной инфекции.
За сутки в лабораториях на специальных аппаратах исследуют до 300 проб. Если проба подтверждается, то дальше материал отправляется на исследование в федеральный референс-центр.
На сегодня в донской лаборатории обследованы 1382 человека из числа прибывших из-за границы и находящихся под наблюдением граждан. У двоих диагноз новой коронавирусной инфекции подтвердился.
Медучреждение оснащено современным лабораторным оборудованием, которое позволяет увеличить количество исследуемых проб до 1000 в сутки. Рассматривается вопрос о проведении диагностики у людей, которые переживают за свой инфекционный статус.
Вторая площадка, на которой сегодня побывал губернатор, – Ростовский научно-исследовательский противочумный институт. Лаборатория института является резервной для исследований по коронавирусу. Её специалисты по команде главного санитарного врача РФ, если понадобится, сразу же приступят к работе.
- В Ростовской области достаточно сил, специалистов, технологических возможностей для исследований на коронавирус. Сейчас функционирует одна лаборатория. Другая готова к работе и может быть развёрнута в любой момент, - сообщил после беседы со специалистами Василий Голубев.
По состоянию на 27 марта в Ростовской области зарегистрировано два больных коронавирусом. Тест еще одного дончанина с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил. Под медицинским наблюдением находятся 3 303 человека. Всего медицинским наблюдением охвачено 4 070 человек
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