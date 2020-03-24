Администрация торгово-развлекательного  комплекса "Горизонт" сообщила об изменении графика работы до конца апреля

По официальной информации с 26 марта по 30 апреля включительно меняется график работы ТРК "Горизонт". Теперь торговый комплекс будет работать с 11-00 до 21-00. Мультиплекс Горизонт CINEMA & EMOTION и супермаркет "Перекресток" работают в прежнем режиме.