Академический молодежный театр переносит спектакли 

В связи с вступлением с 17 марта в силу Распоряжения губернатора Ростовской области «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», все ДЕТСКИЕ ПОСТАНОВКИ в Ростовском Академическом Молодежном театре в период с 18 по 31 марта 2020 года переносятся на май и июнь текущего года