Реконструкция Ростовского Цирка может стать реальностью в ближайшее время.

Здания не ремонтировалось более 50 лет и нуждается в реновациях. Предыдущий план реконструкции был разработан еще в 2016 году, но так и не получил своего логического завершения.

В ближайшее время новый план будет подписан и начнется подготовка к конкурсу по выбору подрядной организации. Учитывая темпы инфляции, рост цен на стройматериалы, стоимость может вырасти на 40% как минимум — что составляет 891 миллион рублей.