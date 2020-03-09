Чемпион мира по кондитерскому искусству расскажет о своей книге, проведет презентацию и дегустацию новой линии авторских десертов
Встреча с Еленой Шрамко в Ростове-на-Дону 10 марта
Елена Шрамко - имеет стаж работы в сфере кондитерского производства 20 лет, 17 лет возглавляет Академию кулинарного искусства, является обладателем более 25 Международных золотых медалей за участие в международных гастрономических конкурсах, Чемпион мира по кондитерскому искусству. Самый титулованный кондитер России.
На встрече Вас ждет живое общение, знакомство с книгой «Формула шоколада. Техника работы с шоколадом», автограф-сессия, презентация и дегустация новой коллекции авторских шеф-десертов, фотосессия с гостями и фуршет
Елена Шрамко
— Президент Академии Кулинарного Искусства «Эксклюзив», автор и соорганизатор Международного Кремлевского Кулинарного Кубка.
— Автор книг «Формула шоколада. Техника работы с шоколадом» «Уроки и техники кондитерского мастерства», «СОВРЕМЕННЫЙ КОНДИТЕР», «СОВРЕМЕННАЯ ВЫПЕЧКА»
— Организатор Всероссийского фестиваля «Кулинарное наследие», член экспертного совета Российской ассоциации кулинаров, член Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS)
— Автор и преподаватель более 30 кондитерских курсов
— Судья российских и международных кулинарных чемпионатов
В 2008 году на Международных Кондитерских Соревнованиях в Париже стала обладателем титула «Чемпион Мира по кондитерскому искусству»
10 марта
16.30
АСТОР, 2 этаж
Мультиформатное пространство А'CТОРИС
Вход свободный
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