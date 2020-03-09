Чемпион мира по кондитерскому искусству расскажет о своей книге, проведет презентацию и дегустацию новой линии авторских десертов

Елена Шрамко - имеет стаж работы в сфере кондитерского производства 20 лет, 17 лет возглавляет Академию кулинарного искусства, является обладателем более 25 Международных золотых медалей за участие в международных гастрономических конкурсах, Чемпион мира по кондитерскому искусству. Самый титулованный кондитер России.

На встрече Вас ждет живое общение, знакомство с книгой «Формула шоколада. Техника работы с шоколадом», автограф-сессия, презентация и дегустация новой коллекции авторских шеф-десертов, фотосессия с гостями и фуршет