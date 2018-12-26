В Ростове возродят студию кинохроники

По сообщению пресс-службы региона, губернатор ростовской области Василий Голубев намерен возобновить в городе студию кинохроники.

Ростовская студия была открыта в 1927 году и являлась одной из старейших в России. За время существования на ней выпустили более трехсот фильмов и трех тысяч номеров журналов. В 2000-х годах в связи с экономическими трудностями ее закрыли.

Теперь до конца 2018 года создадут рабочую группу с участием Союза кинематографистов и Союза Культуры Ростовской Области. Уже в январе будет разработана дорожная карта – документ с этапами возрождения киностудии.