Ростовский художник раскритиковал выставку Сергея Шнурова в Ростове
Ростовский художник Ден Зозуля написал на своей странице в Инстаграм, что ему «стыдно и обидно» за сценографию экспозиции «Ретроспектива брендреализма» в РОМИИ. Ему не понравилось, что объекты размещены на фоне пожарных выходов и дверей в туалет. По его мнению, это «губит идею и суть происходящего». В качестве альтернативных площадок, на которых выставка могла бы выглядеть лучше, художник предложил Арт-центр «Макаронка», Музей современного искусства на Дмитровке, Креативный кластер С52 и парковку Галереи «Астор».
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Ден Зозуля
Был я на этой выставке в Музее современного искусства Эрарта. Классное пространство, отличная сценография, идея мероприятия ясна и улыбка на лице появляется по задумке авторов без лишней глупости. Все цельно и достойно, профессионально и качественно. Да и идеологически, и коммерчески проект ясный и звонкий, как и творчество музыкальное Сергея Шнурова. А вот, овации, поехал этот продукт, как и многие прочие в другие города нашей страны, в которых в большинстве случаев современные ЦСИ отсутствуют напрочь. Нашему городу в этом смысле повезло, есть Арт-центр «Макаронка», есть Музей современного искусства на Дмитровской, да и тот же креативный кластер C52, хоть его функция заключается в другом.
Фото: Ден Зозуля
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