Ростовский художник раскритиковал выставку Сергея Шнурова в Ростове

Ден Зозуля Был я на этой выставке в Музее современного искусства Эрарта. Классное пространство, отличная сценография, идея мероприятия ясна и улыбка на лице появляется по задумке авторов без лишней глупости. Все цельно и достойно, профессионально и качественно. Да и идеологически, и коммерчески проект ясный и звонкий, как и творчество музыкальное Сергея Шнурова. А вот, овации, поехал этот продукт, как и многие прочие в другие города нашей страны, в которых в большинстве случаев современные ЦСИ отсутствуют напрочь. Нашему городу в этом смысле повезло, есть Арт-центр «Макаронка», есть Музей современного искусства на Дмитровской, да и тот же креативный кластер C52, хоть его функция заключается в другом.

Но по каким-то обстоятельствам этот проект разместился в Областном музее изобразительных искусств. И все – погибель сути и идеи происходящего. Я был бы рад, если это шутки ради организаторы установили объекты на прекрасных фонах пожарных выходов и дверей в туалеты, но нет просто это – «нормально». И так сойдет, зритель ведь необразован и безвкусен, придет, отдаст кровные в надежде прикоснуться к мысли, стоящей за известным именем, проникнется в очередной раз ярчайшим примером пофигизма и никчемности организации, сделает селфи и подумает наверное: «лучше бы в кино сходил на “Елки 5”». Какое отношение – такие плоды. Почти как в любви. Только тут не об одном близком человеке речь идет, а о заинтересованном обществе, которое так старательно пытаются именитые творцы из дома вытащить, хоть и на действо абсолютно коммерческое, но щекочущее области мозга практически недоступные. А второй раз идти «за деньги» ради прекрасного и чувствовать себя животным, сил хватит не у всех. И умирает попытка и надежда, смысл и желание. Не у всех конечно, но вопрос тут не численный а качественный. Креативное сообщество никогда особыми братскими качествами не отличалось, а эволюция ответственной совести не может быть ***** (утратить). Стыдно и обидно, но опять-таки не всем. Поэтому стыдно вдвойне».