На территории бара «Сияние» 14, 15 и 16 февраля будет действовать поп-ап бар Кирилла Олеговича «Груша»

На несколько дней самый знаменитый винный бар города превратится в самый знаменитый коктейльный бар. Называться он будет «Груша». Здесь меню только для отличников: пять коктейлей, пять закусок и пять вин. Ну и какая коктейльная вечеринка без музыки: Dj-сеты отыграют друзья Кирилла Олеговича – Александр Козинец, Wine & House и Shkodism c проектом Bright Your Things.