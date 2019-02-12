На территории бара «Сияние» 14, 15 и 16 февраля будет действовать поп-ап бар Кирилла Олеговича «Груша»
На несколько дней самый знаменитый винный бар города превратится в самый знаменитый коктейльный бар. Называться он будет «Груша». Здесь меню только для отличников: пять коктейлей, пять закусок и пять вин. Ну и какая коктейльная вечеринка без музыки: Dj-сеты отыграют друзья Кирилла Олеговича – Александр Козинец, Wine & House и Shkodism c проектом Bright Your Things.
Все вернется на круги своя 17 февраля – бар «Груша» снова станет «Сиянием».
Начало: 14 февраля в 19:00
Где: Газетный переулок, 52
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