«Ля-Мажор» проводит новогодние вечеринки

Все каникулы (и даже дольше!) караоке-клуб устраивает праздничное шоу для гостей.

«Петь или не петь?» – на новогодние праздники этот вопрос становится по-настоящему риторическим. Пропеть Новый год и идти дальше с песней вплоть до середины января можно, посетив VIP Караоке-клуб «Ля-Мажор».

В программе танцевальные номера от арт-команды, профессиональные аниматоры, качественное звучание и новогодние сюрпризы. Дизайн клуба дополнили праздничным декором, а в меню можно найти большое количество закусок и основных блюд, напитков и десертов.