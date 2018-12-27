«Ля-Мажор» проводит новогодние вечеринки
Все каникулы (и даже дольше!) караоке-клуб устраивает праздничное шоу для гостей.
«Петь или не петь?» – на новогодние праздники этот вопрос становится по-настоящему риторическим. Пропеть Новый год и идти дальше с песней вплоть до середины января можно, посетив VIP Караоке-клуб «Ля-Мажор».
В программе танцевальные номера от арт-команды, профессиональные аниматоры, качественное звучание и новогодние сюрпризы. Дизайн клуба дополнили праздничным декором, а в меню можно найти большое количество закусок и основных блюд, напитков и десертов.
Петь вместе со сказочными персонажами любимые хиты можно с 1 по 15 января по адресу: Буденновский проспект, 49\97, ТЦ Галерея «Астор», 4 уровень, клуб VIP Караоке-клуб «Ля-Мажор». Бронирование столов по номеру 8 (863) 291-09-91, вход только для лиц совершеннолетнего возраста.
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