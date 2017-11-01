В ТРК «Горизонт» открылась первая в Ростове винотека сети SimpleWine с лучшими винами в своем классе от 490 до 500 000 рублей за бутылку, коллекцией брендов крепких спиртных напитков, минеральной воды, натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В винотеке работают профессиональные кависты, которые выбирают «то самое» вино среди сотен бутылок и говорят на одном языке с посетителями.

По словам Максим Каширина, владельца группы компаний Simple, у покупателей пока остается страх перед специализированными винными магазинами. Задача SimpleWine - разрушить этот стереотип о закрытом клубе для виноманов, где разговаривают на другом языке, и пока SimpleWine это удается. Сегодня разбираться в вине и винной культуре становится модно, это больше не «terraincognita». Подобный подход приносит свои плоды – SimpleWine активно растет – сеть винотек Санкт-Петербурга и Москвы пополнилась еще одной точкой в ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону.