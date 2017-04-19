S.Pellegrino Young Chef 2018 принимает заявки на участие

S.Pellegrino продолжает прием заявок на конкурс молодых шеф-поваров S.PellegrinoYoungChef2018 от участников из России и стран СНГ. Состязание будет проходить на протяжении 18-ти месяцев: в 2017 году состоятся предварительные отборочные туры и региональные состязания, а в июне 2018 года – Большой Финал в Милане, на котором участники сразятся за титул лучшего молодого шеф-повара мира.

В рамках конкурса у кандидатов будет возможность поработать с шеф-поварами-наставниками, усовершенствовать конкурсные блюда и отточить кулинарные навыки. Победителям S.Pellegrino Young Chef 2018 открываются уникальные возможности для профессионального роста. «Быть признанным лучшим молодым шефом в 2016 году – это огромная честь, - говорит победитель S.PellegrinoYoungChef 2016 Митч Линхард. – Это невероятный и незабываемый опыт, и я благодарен за влияние, которое титул оказал на мою карьеру. Я с нетерпением жду продолжения работы с S.Pellegrino и буду рад появиться на последующих конкурсах в качестве наставника, чтобы помочь открыть новые таланты».

Судить международное состязание будут выдающиеся жюри, известные как «Семь мудрецов», в судейский состав войдут титулованные и прославленные кулинарные мастера со всего мира. Именно они определят победителя S.Pellegrino Young Chef 2018 на финале в Милане.

Молодые шеф-повара со всего мира могут подать заявку на участие в конкурсе по ссылке. Участники должны быть не старше 30 лет и иметь минимум 1 год опыта работы в ресторане в должности шефа, су-шефа или шефа-да-парти.

Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить на сайте www.sanpellegrino.com.